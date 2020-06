Cos'è successo a Made in Sud?

Le ultime notizie di gossip vogliono Stefano De Martino immerso in un flirt con una conduttrice televisiva più grande di lui. Un argomento, questo, che non poteva certo sfuggire a Peppe Iodice, che a Made In Sud ha fatto di tutto per mettere in imbarazzo l’ex ballerino di Amici, facendo ironia sull’argomento.

Foto: Dario Sardonè