Volo Napoli-Linate, scintille fra Cecilia Rodriguez e Stefano De Martino

Quando Giulia De Lellis ha pubblicato il libro “Le corna stanno bene su tutto”, c’è chi ha ipotizzato che fra i tradimenti di Damante ce ne fosse uno particolarmente “pesante”, niente meno che con Belen Rodriguez, all’epoca ancora insieme a Stefano De Martino. A rinforzare la convinzione del gossip, alcune stories su IG nella quale la De Lellis diceva di non poter parlare per non “rovinare famiglie”.

Belen intervenne quindi dai suoi social per smentire tutto con decisione: ““Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade, mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto”