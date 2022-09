Sconosciuti in cerca dell’anima gemella pronti a mettersi in gioco partecipando a Primo Appuntamento. Il fortunato programma per cuori solitari condotto da Flavio Montrucchio torna in prima serata da martedì 6 settembre. Nuove storie d’amore nasceranno davanti a una romantica cena?

FOTO: @KIKAPRESS