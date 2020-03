Pretty Woman su Rai1

Cambio di programmazione stasera in tv su Rai1: al posto della partita di Coppa Italia tra Juve e Milan, annullata per l’emergenza coronavirus, mercoledì 4 marzo in prima serata va in onda Pretty Woman. Il film, divenuto un vero e proprio cult, racconta una storia d’amore a lieto fine con protagonisti Julia Roberts e Richard Gere.

foto: Kikapress