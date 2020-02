7mila chilometri percorsi, 37 giorni di viaggio e 10 coppie in sfida l’una contro l’altra. Sono alcuni numeri dell’ottava edizione di Pechino Express. Costantino della Gherardesca torna al timone dell’adventure game per uno show on the road dalla Thailandia fino in Corea del Sud, passando dalla Cina. La prima puntata dell’atteso programma va in onda martedì 11 febbraio in prima serata su Rai 2.

Foto: Ufficio Stampa Rai