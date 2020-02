Martedì 18 febbraio in prima serata su Rai2 va in onda la seconda puntata di Pechino Express. C’è grande attesa dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana in termini di ascolto con 1.936.000 spettatori pari al 9,2 di share che sui social con oltre 320 mila interazioni.

LEGGI ANCHE: — Pechino Express, Costantino della Gherardesca al veleno su Soleil Stasi: cosa ha dichiarato sulla concorrente

Foto: Ufficio Stampa Rai