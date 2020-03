Un matrimonio a Parigi su Canale 5

E’ da molto tempo che Anna Maria Barbera non appare in tv. Una delle sue ultime apparizione risale al marzo dello scorso anno, quando intervistata a Domenica In si mostrò piuttosto malinconica. L’attrice comica sembrava aver perso la sua verve, lasciando spazio a una strana espressione, incupita. Duarante la chiacchierata con Mara Venier, che le chiese come stava, rispose: “Il peggio è passato e non voglio più parlarne. Il problema è fare i conti con la sofferenza quando c’è una assenza. Nel rispetto di tutti, e della mia mamma, che tira avanti, io devo stare attenta a quello che dico ‘Cara mamma, tutto a posto!’” ha detto a fatica Sconsolata.

Foto: Kikapress