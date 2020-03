Juve-Milan su Rai1

Giocare Juve-Milan a porte aperte? Pura follia. Parola di Roberto Burioni, noto virologo che è intervenuto sulla decisione di far disputare l’incontro di calcio osservando solo alcune limitazioni, nonostante l’emergenza coronavirus. “Io spero che non sia vero. Perché se è vero è pura follia. Lo stato non deve permetterlo per la sicurezza dei cittadini” ha twittato l’esperto.

