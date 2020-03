Su Canale 5 Il Diavolo veste Prada

Turismo a rischio in Italia a causa del coronavirus. Perché non rassicurare i visitatori sfruttando l’appeal di grandi star hollywodiane? Molti personaggi famosi hanno scelto da tempo l’Italia per le loro vacanze e per il loro relax, come Meryl Streep che ha acquistato una casa a Tricase, in Puglia. Basterà questa notizia a infondere fiducia e sicurezza ai futuri turisti?

Foto: Kikapress