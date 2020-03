Stasera in tv c'è Checco Zalone!

Un retroscena che in pochi conoscono riguarda il fatto che Quo Vado? sia stato girato in 16 settimane tra la provincia di Bari (in particolare Conversano) e la Norvegia, con le località di Ny-Ålesund e Bergen.

Oltre all’Italia, il film è stato distribuito in Russia e in Spagna. Tuttavia, se nel paese iberico è riuscito ad avere un discreto successo, arrivando fino al terzo posto al botteghino, in Russia è stato un flop.

