Ilary Blasi è pronta per una nuova avventura che ha già sollevato molte polemiche. Si intitola ‘Star in The Star’ il nuovo programma di Canale 5 che vedrà 10 concorrenti vestire i panni di star italiani ed internazionali come Mina, Lady Gaga, Patty Pravo, Michael Jackson e molti altri.

@Kikapress