Stadio Olimpico, il peggior posto per vedere i concerti: la fila che devi evitare

Lo Stadio Olimpico non è solo quello dove Roma e Lazio si giocano le loro chance in campionato ogni fine settimana, ma è anche un luogo dove si tengono dei concerti meravigliosi. E se andare a un concerto nell’impianto del Foro Italico può sembrare un’esperienza imperdibile, bisogna stare attenti a quando si compra il biglietto. Il motivo? C’è una fila intera nella quale è assolutamente sconsigliato sedersi durante un concerto poiché tra vetro, caldo soffocante e acustica pessima, il rischio è quello di non godersi affatto lo spettacolo. Ma qual è questa fila? Scopriamolo insieme!

Photo Credits: Shutterstock