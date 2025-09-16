Stadio Olimpico, il peggior posto per vedere i concerti: la fila che devi evitare
Lo Stadio Olimpico non è solo quello dove Roma e Lazio si giocano le loro chance in campionato ogni fine settimana, ma è anche un luogo dove si tengono dei concerti meravigliosi. E se andare a un concerto nell’impianto del Foro Italico può sembrare un’esperienza imperdibile, bisogna stare attenti a quando si compra il biglietto. Il motivo? C’è una fila intera nella quale è assolutamente sconsigliato sedersi durante un concerto poiché tra vetro, caldo soffocante e acustica pessima, il rischio è quello di non godersi affatto lo spettacolo. Ma qual è questa fila? Scopriamolo insieme!
Photo Credits: Shutterstock
Stadio Olimpico: non comprare il biglietto per il concerto in questo posto
Stiamo parlando della fila 46 della Curva Sud, con accesso dal gate 18. Si tratta infatti di una posizione pessima, che si trova davanti a un altissimo vetro che spezza la prospettiva del palco costringendoci a stare in piedi o a fare mille contorsioni per riuscire a vedere qualcosa.
Photo Credits: Alessia Malorgio
Un concerto in fila 46 può diventare un incubo
La visibilità non è l’unico problema di quella posizione, dato che si ritrova ad essere chiusa con tutti i lati e – priva di flussi d’aria – diventa insostenibile durante le serate estive: il calore si concentra e l’aria ristagna, trasformando l’intera durata del concerto in una prova di resistenza.
Photo Credits: Alessia Malorgio
Il problema di acustica della fila 46
Non è tutto: in fila 46 anche l’acustica non è un granché. Il suono arriva ovattato e in ritardo: un audio filtrato, che penalizza chi ha pagato lo stesso biglietto di altri che invece hanno una visuale perfetta e un’esperienza audio perfetta.
Photo Credits: Shutterstock
I concerti nel 2026 che puoi vedere allo Stadio Olimpico: la lista e i biglietti disponibili
Fai attenzione quando compri un biglietto, anche perché nel 2026, diversi artisti si esibiranno allo Stadio Olimpico di Roma, tra cui Ligabue il 12 giugno, Achille Lauro il 10 giugno, Eros Ramazzotti il 16 giugno, Max Pezzali il 23 giugno e Tiziano Ferro il 27 giugno.
Photo Credits: Shutterstock