Stanchi di Ostia e Torvajanica? Ecco le altre spiagge vicino roma

Se non volete spingervi troppo lontano e soprattutto volete spostarvi in treno, potete puntare dritti e sicuri alla spiaggia di Santa Marinella. Il litorale prevalentemente sabbioso si trova a 60 km da Roma ed è facilmente raggiungibile con il treno che parte da Termini: ce n’è uno ogni 40 minuti e il biglietto costa meno di 5 €. Una volta scesi, vi troverete a percorrere pochi minuti a piedi in una deliziosa cittadina in stile lilberty e – voilà – subito vi troverete sul lungomare. Pronti per il relax?