Il GF Vip censura Sossio: ecco perché

Sossio è spesso finito nell’occhio del ciclone per un motivo decisamente personale.

Il concorrente del GF Vip ed ex tronista di Uomini & Donne è infatti spesso inquadrato quando a letto fa un gesto non proprio elegante, come hanno notato tanti utenti su Twitter.

“Regia, gentilmente puo’ inquadrare Sossio da un’altra parte? la grattata di sederino la eviterei grazie”, ha scritto uno.

E ancora: “Con tutte le volte in cui Sossio si gratta il c..o andando proprio in profondità mi stupisco come Denver non si accorga di qualche odore strano sul cuscino che li separa e sulle lenzuola. Da BRIVIDI!”

Regia, gentilmente puo' inquadrare Sossio da un'altra parte? la grattata di sederino la eviterei grazie.😳#gfvip — ⭐️ Jack Magico 🌓 (@JackMagico) March 24, 2020

#GFvip Con tutte le volte in cui Sossio si gratta il culo andando proprio in profondità mi stupisco come Denver non si accorga di qualche odore strano sul cuscino che li separa e sulle lenzuola.

Da BRIVIDI! — TexMex84 (@84Tex) March 24, 2020

foto: Alessandra Corbi | Ufficio Stampa Mediaset