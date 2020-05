Nuovo intervista Sossio Aruta

Prima si sfoga su Nuovo lamentandosi di dover vendere frutta al supermercato ma poi si mostra sorridentecon un cocktail in mano. Gli utenti dei social non perdonano lo scatto e si scatena la polemica. “Sognando un’aperitivo, una vacanza, felicità spensieratezza e normalità con Te Ursula” scrive l’ex gieffino su Instagram. Non solo: nelle IG Stories si mostra anche in piscina. Insomma, niente male per uno che non sa dove sbattere la testa…

foto: Alessandra Corbi | Ufficio Stampa Mediaset