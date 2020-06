Vasco Rossi, Tempesta perfetta al Modena Park

I detrattori della Bruganelli non le perdonano i suoi privilegi da persona ricca e famosa, che lei -a parere degli haters- ostenta sui social in sprezzo alla normalità di chi la segue. Anche in questo caso, l’ira dei fan di Vasco che non sono riusciti a trovare il biglietto per il Modena Park si è riversata su Sonia Bruganelli, al grido di (nel migliore dei casi) “raccomandata” e “privilegiata”.