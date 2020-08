Sonia Bruganelli, una nuova polemica social

Anche stavolta Sonia non ha esitato a rispondere alle critiche sotto una foto pubblicata dalla Sardegna: un bel primo piano con una didascalia divertente che fa riferimento ad un contest. Ovviamente fra i tanti complimenti le frecciate non sono mancate ed in particolare è tornata a commentare un profilo che abitualmente interagisce (in maniera negativa) con Sonia Bruganelli.