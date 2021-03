Infuria la bufera sull’account Instagram di Sonia Bruganelli che al momento si trova a Dubai con il figlio Davide e posta dagli Emirati Arabi Uniti foto e stories delle bellezze che offre. Sappiamo che la moglie Paolo Bonolis non è nuova a polemiche legate all’ostentazione delle sue ricchezze: gli utenti l’hanno sempre bacchettate per il jet privato, lo shopping sfrenato o i resort di lusso e ora non hanno gradito il viaggio a Dubai.

Foto: Kikapress