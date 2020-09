Nuova polemica per Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha pubblicato la foto di alcuni integratori con la didascalia “Utilissimi in questo momento di rientro alla base e alle mille attività quotidiane“, taggando la sua coach.

Subito i follower della Bruganelli si sono scatenati, accusandola di pubblicizzare i prodotti in questione. In realtà il post non riporta la dicitura #adv, obbligatoria nel caso in cui si tratti di una sponsorizzazione e infatti la stessa Sonia è intervenuta per chiarire il punto.