Sonia Bruganelli al concerto di Vasco Rossi

Già in passato attaccata per le sue foto e i suoi post spesso dedicati a oggetti di lusso, senza mai nascondere la sua passione per borse e scarpe estremamente costose, Sonia Bruganelli non ha abbandonato l’abitudine di ostentare i suoi beni neanche durante l’emergenza, cosa che l’ha sottoposta a grandi critiche.

Da più fronti gli haters si sono scagliati contro la donna: perchè sottolineare tanta ricchezza in un periodo in cui l’Italia è in ginocchio?