Sole a catinelle torna in tv

Sul film di Checco Zalone si è già detto moltissimo e come sempre ci si divide fra chi apprezza il comico pugliese e chi no: ci sono però ancora delle curiosità non note al grande pubblico, che oggi vogliamo condividere con voi.

Ad esempio, tutte le scene ambientate a Portofino sono state in realtà girate a Padova e nella laguna di Venezia. Inoltre, la scuola elementare frequentata dal figlio di Checco, la “Margherita Ricci”, non solo non esiste nella realtà ma la Margherita Ricci in questione altri non è che la moglie di Nunziante.