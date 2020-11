Eppure anche per la Loren, che oggi vediamo sempre regale e bellissima, pur segnata dall’età, all’epoca l’aspetto fisico rappresentò un problema: incredibile ma vero, ad Hollywood la nostra Sofia, prima donna a vincere l’Oscar per un film straniero nel 1961, non andava bene così com’era.

Sofia Loren ha confidato all’Hollywood Reporter: “Mi dicevano che il mio naso era troppo lungo e che la mia bocca era troppo grande (…) I commenti non mi ferivano assolutamente perché quando credo in qualcosa è come una guerra. Una battaglia”