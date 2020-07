Sofia Loren, vanto italiano

Sofia è una delle ultime vere dive hollywoodiane che ci restano: sempre elegante, sempre raffinata, sempre discreta e avvolta da quel pizzico di mistero che ne accresce il fascino.

Una diva non può che vivere in una casa alla sua altezza e così non meraviglia che l’attrice, fra le altre bellissime case e appartamenti che ha avuto in tutto il mondo, abbia dimorato non in una villa ma in una vera e propria magione, situata sull’Appia antica, nel verde di un parco da 15mila metri quadrati ma a soli 10 minuti dal Colosseo.