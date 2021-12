Il 13 Dicembre si festeggia Santa Lucia, e un tempo questo giorno coincideva con il solstizio d’Inverno. È la notte più lunga dell’anno e viene celebrata in tutta Italia ma in particolare modo a Siracusa, in Sicilia, di cui la Santa è la patrona. In questa giornata una statua in argento della Santa con all’interno le sue reliquie, sfila per le strade della città per poi tornare al Duomo di Siracusa.

@shutterstock