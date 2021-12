Come ormai tutti hanno potuto constatare, Raimondo Todaro ha abbandonato Ballando con Le Stelle per debuttare come professore nel talent Amici di Maria De Filippi. Un altro ballerino ha detto addio a Ballando con Le Stelle: si tratta di Simone Di Pasquale, che dopo 16 anni di onorata carriera ha annunciato di lasciare la trasmissione.

Foto: Kikapress