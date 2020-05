Simona Ventura mostra una ricrescita importante

Qualcuno però si domanda come sia possibile che nella parte della ricrescita non si vedano spuntare capelli bianchi. In effetti sulla cima della testa di Simona Ventura non c’è traccia di segni del tempo.

Che falsa, fa vedere la ricrescita e non ha neanche un capello bianco?

Non possiamo sapere quale sia la verità: se l’assenza di capelli bianchi sia dovuta a una tinta casalinga di emergenza o se SuperSimo ne sia davvero priva. Magari, più semplicemente, in una foto fatta con il cellulare da quella distanza non sono visibili. Nel dubbio, c’è chi preferisce non criticare e si limita a scrivere: “Ricrescita sì ma niente capelli bianchi? Fortunata!”