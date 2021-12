"Generazione Bellezza 2" dedica la puntata a Sciacca e conquista il pubblico

Una puntata che ha emozionato e conquistato il pubblico quella di “Generazione Bellezza 2″ del 26 Dicembre, condotta da Emilio Casalini e dedicata a Sciacca.

La splendida città in provincia di Agrigento ha trovato una nuova vita grazie ad un gruppo di cittadini che nel 2019 si è unito in cooperativa di comunità e ha dato vita al ‘Museo Diffuso dei 5 Sensi’. Un modo per combattere la crisi culturale del centro storico, che o ha trasformato in un museo a cielo aperto dove l’identità delle persone che vi abitano è il tesoro più prezioso.

