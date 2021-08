Nel 1992 arriva al cinema ‘Scent of a woman – Profumo di donna’ film che vede protagonista uno straordinario Al Pacino. Per questa interpretazione, l’attore di Scarface vince l’Oscar come Miglior Attore Protagonista. La pellicola, remake Remake dell’omonimo film diretto da Dino Risi nel 1974 con Vittorio Gassman, racconta la storia di un giovane che si trova a dover occuparsi di un ex militare non vedente incattivito con il mondo e con il desiderio di morire.

