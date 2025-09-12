Lady Gaga a Milano 2025: la scaletta del concerto che accenderà il Forum di Assago

Nel suo nuovo tour, Lady Gaga sarà protagonista di due date esclusive al Forum di Assago, il 19 e 20 ottobre 2025. Si tratta dell’unico appuntamento italiano del suo nuovo tour mondiale, dopo l’anteprima di Las Vegas e le tappe in luoghi come Città del Messico, Rio e Singapore. I biglietti sono andati in vendita ufficiale lo scorso aprile e, come prevedibile, le vendite hanno registrato il tutto esaurito in pochissimi minuti.

Photo Credits: Shutterstock