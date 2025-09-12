Lady Gaga a Milano 2025: la scaletta del concerto che accenderà il Forum di Assago
Dopo sette anni di attesa, Lady Gaga tornerà in Italia con due concerti che hanno già mandato in visibilio i suoi fan. Milano sarà il centro nazionale del ritorno della popstar nel nostro paese con il tour The Mayhem Ball, l’attesissimo evento che segna un nuovo capitolo della carriera di una delle artiste più iconiche del nostro tempo. Ma quando si terrà il concerto? E quale sarà invece la scaletta?
Photo Credits: Shutterstock
Lady Gaga torna in Italia con The Mayhem Ball: le date
Nel suo nuovo tour, Lady Gaga sarà protagonista di due date esclusive al Forum di Assago, il 19 e 20 ottobre 2025. Si tratta dell’unico appuntamento italiano del suo nuovo tour mondiale, dopo l’anteprima di Las Vegas e le tappe in luoghi come Città del Messico, Rio e Singapore. I biglietti sono andati in vendita ufficiale lo scorso aprile e, come prevedibile, le vendite hanno registrato il tutto esaurito in pochissimi minuti.
Photo Credits: Shutterstock
Concerti Lady Gaga a Milano: tutto sold out
Il ritorno della Germanotta in Italia ha acceso una vera e propria caccia al biglietto. I tagliandi standard andavano da circa 64 a 231 euro, mentre i pacchetti Vip partivano da oltre 350 euro. La richiesta è stata tale che in poche ore non è rimasto nulla, se non sporadiche offerte sul mercato secondario a cifre astronomiche: l’ultimo biglietto Vip è arrivato a 800 euro su eBay a causa dei disperati rilanci dei fan disperati.
Photo Credits: Shutterstock
Il Tour di Lady Gaga, cosa aspettarsi
Il Mayhem Ball non è un semplice concerto, ma un racconto teatrale in quattro atti che mette in scena il conflitto tra il lato oscuro e quello luminoso di Lady Gaga. Costumi gotici, scenografie cupe e atmosfere oscure si alterneranno a momenti di luce e rinascita, con la cantante in abiti chiari e chiome bionde. Il gran finale, sulle note di Bad Romance, unisce le due anime in un inno di armonia e rinascita. Un’esperienza che mescola hit storiche e brani dall’ultimo album Mayhem, arricchita da luci spettacolari ed effetti pirotecnici.
La Scaletta di Lady Gaga a Milano, The Mayhem Ball
La scaletta del concerto milanese è imponente, eccola qui di seguito:
- The Art of Personal Chaos (The Manifesto of MAYHEM)
- Act I: Of Velvet And Vice:
- Bloody Mary (shortened; alternative operatic version preceded by a pre-recorded operatic intro)
- Abracadabra (alternative partially acapella intro)
- Judas (contains elements of “Abracadabra”)
- Aura (shortened; contains elements of “Judas” and “Scheiße”)
- Scheiße (shortened; extended intro with elements of “Judas” and “Aura”)
- Garden of Eden (extended operatic and orchestral intro; Lady Gaga played guitar)
- Poker Face (extended operatic and orchestral intro; “Off With Her Head” operatic and orchestral outro)
- Abracadabra (Gesaffelstein Remix; ballroom battle)
- Act II: And She Fell Into A Gothic Dream
- Perfect Celebrity (shortened; extended intro)
- Disease (extended intro)
- Paparazzi (alternative version; extended intro and outro)
- LoveGame (shortened; extended intro)
- Alejandro (shortened; extended intro)
- The Beast (Lady Gaga on guitar after the second chorus)
- Act III: The Beautiful Nightmare That Knows Her Name
- Killah (extended intro and outro)
- Zombieboy (extended intro and outro)
- LoveDrug
- Applause (shortened; extended intro)
- Just Dance (shortened; alternative version; extended outro)
- Wake Her Up! (elements of “Abracadabra (Cirkut Remix)”)
- Act IV: Every Chessboard Has Two Queens
- Shadow of a Man (extended intro)
- Kill for Love (shortened)
- Summerboy (shortened; Lady Gaga on guitar)
- Born This Way (extended intro)
- Million Reasons (extended intro; alternative version; contains elements of “Abracadabra” & Giorgio Moroder’s “Tears”)
- Shallow (copertina di Lady Gaga & Bradley Cooper) (alternative version)
- Die With a Smile (Solo)
- Marry the Night (Acoustic)
- Vanish Into You
- Finale: The Eternal Aria Of The Monster Heart
- Bad Romance
- Credits
- Bis
- How Bad Do U Want Me
- Happy Birthday to You (copertina di Mildred J. Hill & Patty Hill) (sung to a dancer)
- The Dead Dance (Gaga sung along to the tape)
Photo Credits: Shutterstock
La truffa dei biglietti di Lady Gaga a Milano: fate attenzione se volete comprarli online
Con i biglietti ufficiali esauriti, sui social – soprattutto su X – stanno proliferando profili che offrono presunti ticket a prezzi bassissimi. Si tratta spesso di truffe che possono costare centinaia di euro, senza alcuna garanzia di ingresso al concerto. Per evitare brutte sorprese, l’unico canale sicuro resta quello ufficiale: meglio rinunciare che rischiare di cadere in questi inganni.
Photo Credits: Shutterstock