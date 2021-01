C'è posta per te, Sarina conquista tutti

Anche se non avete visto l’ultima puntata di C’è posta per te, sapete chi è la signora Sarina e perché è diventata in men che non si dica tanto famosa da ricevere un messaggio di complimenti da parte del sindaco di Francavilla.

Maria De Filippi continua a stravincere la corsa agli ascolti con C’è posta per te: lo show del sabato sera di Canale 5 garantisce non solo emozioni o spensieratezza ma anche una apprezzabile dose di “chiacchiere della domenica” dimostrando di essere un programma cult al pari di Sanremo!

Foto: RedCommunications