Flavio Briatore contro il passaporto sanitario

“È una gran ca..ata – ha esordito Flavio Briatore riferendosi al passaporto sanitario a Dritto e Rovescio – prima di tutto non la puoi fare, quindi è inutile insistere su una cosa che non puoi portare a termine. Io credo che la Sardegna abbia fatto un super lavoro, sono stati bravi a casa nella fase uno. Nella fase due non puoi chiedere un passaporto sanitario. Non esiste, è illegale, non lo puoi fare. Non vado in aeroporto a farmi prendere il sangue! Non si può fare!”

Foto: Kikapress