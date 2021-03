Sopra le righe, potenti e impavidi, i Maneskin si godono la vittoria sanremese raggiunta grazie a “Zitti e buoni”, al loro carisma e alla voglia di rivoluzione che ha conquistato tutti.

Durante la serata finale di Sanremo 2021 il gruppo ha postato sui social un post in cui invitava i fan a dar loro tutto il supporto necessario per arrivare fino in fondo, ma lo scatto è stato rimosso da Instagram.