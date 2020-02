Festival di Sanremo al via

Finalmente ci siamo: questa sera, martedì 4 febbraio, prende il via la 70esima edizione del Festival di Sanremo. C’è attesa per ascoltare le canzoni in gara e scoprire quali sorprese riserveranno gli ospiti delle cinque serate. Amadeus, da conduttore e direttore artistico, ha messo in piedi un cast variegato e, nonostante le accuse di sessismo, promette di intrattenere il pubblico per tutta la durata della kermesse.

Foto: Kikapress