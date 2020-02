Diodato: "'Fai rumore' è anche per Levante"

Levante e Diodato sono stati insieme dal 2017 al 2019. A Domenica In, dopo l’esibizione del vincitore del 70-esimo Festival di Sanremo, Mara Venier lo ha incalzato dicendo: “Una canzone d’amore, beh possiamo dirlo che sei stato fidanzato con Levante, no? Avete avuto una bellissima storia d’amore”. Diodato, visibilmente imbarazzato, ha provato a tergiversare, ma alla fine ha affermato che “Beh, sì, è anche per Levante”.

foto: Kikapress