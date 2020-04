Salvini e Fedez: il botta e risposta su Twitter

In tanti si stanno confondendo sul fatto che la raccolta fondi di Fedez e Chiara Ferragni è servita per realizzare un intero reparto di terapia intensiva e, a chiarire la situazione, è stata direttamente la bella fashion blogger, con una Instagram Stories.

“Il nuovo reparto di terapia intensiva creato con il nostro crowdfunding è al San Raffaele, è stato creato in 8 giorni e non ha niente a che vedere con l’ospedale della Fiera realizzato dalla Regione Lombardia, che è un progetto di cui io e Fedez non abbiamo mai fatto parte, non ci compete. Lo dico perché la gente si sta confondendo. Il reparto del San Raffaele è stato finanziato da noi e da voi, raccogliendo circa 30 milioni, sta già curando delle persone”.

