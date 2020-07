Non c'è trippa per gatti: a Roma si dice così

“Non c’è trippa per gatti”: vuol dire che non ce n’è per nessuno, oppure che non c’è speranza di raggiungere un determinato obiettivo. Si tratta di un modo di dire molto comune e proviene proprio da Roma. Infatti la sua versione originale, in romanesco, recita “nun c’è trippa pe’ ggatti” – sottigliezze.

LEGGI ANCHE: Sai perchè si dice “fare il portoghese”? Non è come immagini

Ma come mai si attribuisce tale significato a questa frase? Chi fu il primo ad utilizzarla? Ecco la risposta a tutti questi quesiti.