L'origine dell'usanza del bouquet

Durante l’era vittoriana divenne di moda il linguaggio dei fiori e l’usanza di donare bouquet accuratamente assemblati per esprimere l’amore. All’epoca non era raro vedere nei bouquet le calendule come simbolo di fedeltà e amore senza fine. Al giorno d’oggi in mano alle spose spiccano spesso le rose che hanno un significato diverso a seconda del colore: il rosso simboleggia la passione, il rosa e l’arancio rimandano a fascino e bellezza, e infine il bianco che invece richiama innocenza, amore puro e spirituale.

Ora che ne sapete di più, siete tutti pronti per il tradizionale lancio del bouquet?