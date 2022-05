Reggia di Caserta: Patrimonio Unesco dal 1997

L’Italia è ricca di straordinari beni che sono entrati a far parte del Patrimonio Unesco dell’umanità; tra questi c’è la Reggia di Caserta.

Si tratta di una delle residenze reali tra le più belle al mondo, la cui costruzione iniziò nel 1752 su progetto di Luigi Vanvitelli e per volere di Carlo di Borbone come nuovo fulcro del Regno di Napoli. Ci vollero 92 anni per arrivare al suo completamento, ultimo grande esempio del Barocco italiano.

