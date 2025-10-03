Dalla Sagra dell’Uva di Marino alla porchetta di Poggio Bustone: 10 sagre imperdibili a due passi da Roma questo weekend
Siamo giunti al primo fine settimana di ottobre ed è quindi il caso di celebrare questo primo weekend, per un autunno che porta con sé una costellazione di sagre nei dintorni di Roma. Dalle celebri feste dell’uva dei Castelli Romani fino agli aromi irresistibili della porchetta, questo weekend offre dieci appuntamenti imperdibili per scoprire i sapori tipici a due passi dalla Capitale. Andiamo a scoprirli insieme uno per uno!
Sagra della Seppia – Ostia (1-5 ottobre)
La Sagra della Seppia anima Ostia per cinque giorni, dal 1° al 5 ottobre, nell’isola pedonale di piazza Anco Marzio. Specialità di mare a base di seppia e spettacoli serali promettono gusto e divertimento per tutti.
101ª Sagra dell’Uva – Marino (fino al 6 ottobre)
La storica Sagra dell’Uva di Marino festeggia la 101ª edizione con eventi dal 26 settembre al 6 ottobre. Tra degustazioni di vini e spettacoli folcloristici spicca il celebre “miracolo delle fontane” che versano vino.
81ª Sagra dell’Uva – Zagarolo (3-5 ottobre)
La Sagra dell’Uva di Zagarolo compie 81 anni e propone una tre giorni (3-5 ottobre) ricca di tradizioni. Immancabili la sfilata storica con la vendemmia e i carri allegorici, oltre a musica folk e all’ospite speciale Nino Frassica.
Sagra delle More – Capranica Prenestina (5 ottobre)
La piccola Capranica Prenestina celebra la mora selvatica con una sagra domenicale. Il 5 ottobre la piazza del paese si riempie di stand che offrono marmellate, dolci e altre specialità a base di more.
58ª Sagra delle Castagne – Soriano nel Cimino
Soriano nel Cimino celebra l’autunno con la Sagra delle Castagne, giunta alla 58ª edizione. La festa anima il primo weekend di ottobre e continua nei successivi con rievocazioni storiche, un palio tra contrade e degustazioni di caldarroste.
51ª Sagra dell’Uva Cesanese – Piglio (3-5 ottobre)
A Piglio, in Ciociaria, il primo weekend di ottobre si brinda con la 51ª Sagra dell’Uva. Per tre giorni il borgo celebra la vendemmia del Cesanese del Piglio DOCG tra degustazioni di vino, musica e tradizioni locali.
17ª Sagra delle Tacchie ai Funghi Porcini – Bellegra (3-5 e 10-12 ottobre)
A Bellegra l’autunno porta in tavola le tacchie ai funghi porcini. Nei due weekend del 3-5 e 10-12 ottobre il borgo montano celebra la sua pasta fresca tipica condita con porcini, tra profumi di bosco, musica e mercatini.
30ª Sagra della Pasta Fagioli e Cotiche – Pisoniano (4 ottobre)
A Pisoniano, sabato 4 ottobre, si gusta la tradizionale pasta e fagioli con le cotiche. Questa ricca zuppa contadina è la regina di una serata di festa dove non mancano vino locale, dolci caserecci e musica.
7ª Sagra del Fungo – Bracciano (4-5 ottobre)
A Bracciano il fungo locale è protagonista di una sagra che si svolge su due weekend. Stand gastronomici con piatti ai funghi e mercatini di prodotti tipici animano l’evento, con il suo clou il 4-5 ottobre tra sapori e tradizioni boschive.
Sagra della Porchetta – Poggio Bustone (4-5 ottobre)
A Poggio Bustone (RI) il 4 e 5 ottobre va in scena la storica Sagra della Porchetta, istituita nel 1930. Il borgo sabino profuma di spezie e arrosto: la porchetta locale, cotta secondo tradizione, richiama visitatori da tutto il Lazio.
