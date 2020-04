Sabrina Salerno soffre di insonnia in quarantena

Se avete problemi di sonno, tentare non nuoce con l’infallibile sistema dei marines americani, che a quanto pare in soli 120 secondi riescono a piombare in un sonno rigenerante per ricaricare le energie. Bisogna iniziare a rilassare ogni muscolo del corpo, partendo dalla faccia, scendendo al collo, alle spalle, al torace e alle gambe: dopo aver liberato il corpo, il secondo minuto è dedicato a liberare la mente, respirando profondamente e visualizzando uno scenario calmo, come il mare, la montagna o altra scena che infonde sicurezza.

Dopo questi ultimi 60 secondi, dovreste cadere nel sonno profondo: provateci e diteci come va!