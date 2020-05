Il tempo si è fermato per Sabrina Salerno

Per la bella showgirl, che ha sfondato in tv ventenne – negli anni ’80, sembra che il tempo non passi mai. Il suo fisico è perfetto, come mostrato in questa foto o in quella precedente pubblicata su Instagram, in cui posa in costume da bagno. La sua avvenenza miete vittime di ogni età; a Radio2, la showgirl ha raccontato di essere stata corteggiata sui social da un famoso ventunenne (di cui non ha fatto il nome) fidanzato, per di più, con una modella. Questo fatto ha forse sconvolto lei ma certamente non sorprende i suoi fan che commentano e lodano ammirati i suoi più recenti post.

