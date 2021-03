Mentre sabato 13 marzo andrà in onda l’ultima puntata di C’è posta per te, Canale 5 si appresta a dare il benvenuto ad una nuova fiction che vede protagonista Sabrina Ferilli. Si intitola “Svegliati Amore Mio” e come si legge sui social di Amici e C’è posta per te, la prima puntata andrà in onda il 24 marzo.

@Kikapress