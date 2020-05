Tu si que vales torna il 20 maggio su Canale 5

Torneranno infatti in studio le bambine inquietanti, alias il gruppo Nebula, capitanate da Chiara Bosco: il pubblico ha imparato a conoscere le atmosfere horror che sono bravissime a creare, coinvolgendo i giudici ed in particolare Sabrina Ferilli, particolarmente spaventata da questo tipo di intrattenimento.

Anche stavolta lo scenario è lo stesso: buio, rumore di tuoni e una sedia (quella della Ferilli) che si muove da sola. L’attrice romana è costretta a seguire le bambine inquietanti sorte dal nulla, mentre lancia improperi verso Maria De Filippi, secondo lei artefice di tutti gli scherzi ai suoi danni.

“Maria p***a vacca!” è sbottata Sabrina, e quando Maria la riprende per i toni, risponde ancora: “Ma che siamo in India che non si può dire vacca?”.