Se scoppiasse una Terza Guerra Mondiale, che ruolo avrebbe Roma? Perché la Capitale sarebbe centrale (ma non un bersaglio)

L’operazione di rimozione di Maduro in Venezuela e quelle che sembrano essere le mire degli Stati Uniti sulla Groenlandia aprono sempre di più alla possibilità di uno scenario di Terza Guerra Mondiale. Lo scoppio di un conflitto globale, una guerra totale, rappresenta un evento che ci terrorizza tutti. Ma quali eventuali ricadute avrebbe sull’Italia? E quale ruolo avrebbe Roma, città dall’enorme peso politico, simbolico e diplomatico? Con ogni probabilità, Roma non sarebbe una città sotto le bombe, ma nemmeno spettatrice passiva. Cosa aspettarci dunque da un eventuale scoppio di un conflitto?

Photo Credits: Shutterstock