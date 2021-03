Rosa Di Grazia, ballerina fortemente voluta da Lorella Cuccarini che l’ha portata con sé fino alla fase del serale, sta attirando su di sé numerosissime critiche. Non solo nel corso di questa edizione è stata più volte al centro di discussioni e scontri con Alessandra Celentano, che non la ritiene adatta, ma anche sul fronte gossip ha saputo far parlare di sé.