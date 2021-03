Si rinnova l’iniziativa solidale di Purosud per la città di Roma, che vuole regalare un sorriso a tutte le famiglie che si trovano a vivere distanze forzate: zeppole gratis per la festa del papà.

Sarà possibile andare a ritirarle nel punto vendita oppure farsele recapitare a casa, o ancora inviarle come idea regalo ai genitori rimasti soli in quarantena, per dire, anche a distanza: “Ti penso, tanti auguri papà!”.