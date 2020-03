Webcam sparse per la città e puntate sulle piazze e i monumenti principali di Roma.

Da Fontana di Trevi a Piazza di Spagna, come si mostra la Città Eterna in questi giorni? Vuota, certamente: un dato che ci rassicura non poco, vista l’emergenza in corso. Almeno a giudicare da queste immagini, i romani sembrano essere rimasti a casa, nonostante la bella giornata, e non starebbero affollando le vie e le piazze della città.