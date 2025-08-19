Roma, la strada o il teatro romano che potrebbe essere intitolato a Pippo Baudo: cosa svela l'IA
Con la scomparsa di Pippo Baudo, si affollano i ricordi e gli omaggi, ma si fa strada anche una nuova proposta: quella di intitolargli un luogo della Capitale affinché il suo nome rimanga scolpito per sempre nelle pietre di Roma. Tra proposte che arrivano dalla politica e intuizioni dell’intelligenza artificiale, proviamo a scoprire insieme cosa succederà.
La proposta: una via vicino a viale Mazzini
L’idea di dedicare a Pippo Baudo una strada arriva dal presidente della commissione Cultura in Parlamento, Federico Mollicone, che ha chiesto al sindaco Roberto Gualtieri di intervenire al fine di intitolare al condutture una via nei pressi di viale Mazzini, il cuore della televisione italiana, sede della Rai e di tanti studi che hanno visto Baudo protagonista.
Quali sono le strade potrebbero diventare "via Pippo Baudo"
Non è ancora emerso nulla ma abbiamo provato a chiedere all’Intelligenza Artificiale. Quest’ultima, osservando la toponomastica della zona, ha fatto emergere alcune ipotesi. Una possibilità riguarda le piccole strade limitrofe a viale Mazzini, spesso dedicate a figure meno note: vie come via Monte Zebio o via Giuseppe Ferrari potrebbero trovarsi con un raccordo o una traversa rinominata.
Un teatro per ricordare Pippo Baudo
Un’altra ipotesi è che l’omaggio non si limiti a una strada, ma riguardi un luogo simbolo della carriera di Baudo: il Teatro delle Vittorie. Qui il conduttore ha vissuto alcuni dei momenti fondamentali della sua vita professionale, ed è lo stesso spazio dove è stata allestita la sua camera ardente. L’IA ipotizza che potremmo vedere (a sorpresa) un’intitolazione a lui di questo teatro – o di una sala al suo interno.
