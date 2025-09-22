Roma, 15 cose da fare sotto i 10 €: esperienze imperdibili tra monumenti, caffè storici e boutique del tè
Vuoi vivere la magia di Roma a budget ridotto all’osso? Niente paura! Tra antichi monumenti, storiche caffetterie e profumate boutique del tè, la Città Eterna offre esperienze indimenticabili alla portata di tutti. Andiamo alla scoperta di 15 piccole grandi avventure sotto i 10 euro per una Roma ancora tutta da scoprire.
LEGGI ANCHE:– Sai che puoi visitare il Colosseo gratuitamente? Ecco come fare
Photo Credits: Shutterstock
Meraviglie a costo zero: visita Roma gratis
La città eterna offre meraviglie d’arte a costo zero: chiostri segreti come quello di Santa Maria sopra Minerva, murales a Testaccio e Ostiense, panorami dal Giardino degli Aranci e architetture come Sant’Ivo alla Sapienza o il Palazzo della Civiltà Italiana, fino ai Caravaggio nella chiesa di San Luigi dei Francesi.
Photo Credits: Shutterstock
Cultura a meno del prezzo di una pizza
La cultura a Roma costa meno di una pizza: con pochi euro si visitano la Serra Moresca dai delicati arabeschi, il rinascimentale Palazzo Altemps ricco di sculture antiche, o la Casa Museo Mario Praz, scrigno di curiosità d’epoca. Portarsi a casa un raro libro usato da The Open Door, infine, può costare solo pochi spiccioli.
Photo Credits: Shutterstock
NamasTèy: un’oasi del tè dietro il Pantheon
A due passi dal Pantheon c’è un’oasi profumata dedicata al tè. NamasTèy accoglie con aromi avvolgenti e oltre 160 varietà di tè, infusi e tisane da tutto il mondo. In questa “boutique del tè” sorseggiare una tazza diventa un rituale rilassante, e si possono inoltre acquistare pregiate miscele per portarsi a casa la sua magia.
Photo Credits: Alessia Malorgio
Sant’Eustachio: il caffè più buono di Roma
In piazza Sant’Eustachio una storica caffetteria serve il caffè più buono di Roma. L’aroma di chicchi tostati a legna avvolge l’aria, preludio a un espresso cremoso dalla ricetta segreta. Gustare un caffè qui è un rito senza tempo, e si può anche acquistare la miscela per riviverne il profumo a casa.
Photo Credits: Alessia Malorgio