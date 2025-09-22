Roma, 15 cose da fare sotto i 10 €: esperienze imperdibili tra monumenti, caffè storici e boutique del tè

A due passi dal Pantheon c’è un’oasi profumata dedicata al tè. NamasTèy accoglie con aromi avvolgenti e oltre 160 varietà di tè, infusi e tisane da tutto il mondo. In questa “boutique del tè” sorseggiare una tazza diventa un rituale rilassante, e si possono inoltre acquistare pregiate miscele per portarsi a casa la sua magia.

Photo Credits: Alessia Malorgio