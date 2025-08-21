Roma segreta e gratis: 5 luoghi che puoi visitare senza spendere un euro
Visitare Roma è sempre bello ma, per molti, i biglietti d’ingresso alle attrazioni della Capitale sono sinonimo di salasso economico. In pochi sanno però che la Città Eterna custodisce alcuni segreti che non costano nulla. Si tratta di luoghi che raccontano storie e leggende, mete perfette per chi vuole scoprire un volto diverso della città completamente gratis! Curiosi di scoprire di quali si tratta? Scopriamoli insieme!
Chiostro di San Giovanni in Laterano
Partiamo da San Giovanni in Laterano: non tutti sanno che la basilica madre di Roma custodisce un chiostro romanico visitabile gratuitamente. Lo spettacolo è assicurato: colonne intrecciate, capitelli decorati e affreschi medievali trasformano lo spazio in un’oasi di silenzio e raccoglimento. Un luogo in grado di unire arte e spiritualità.
Villa Torlonia
Elegante residenza nobiliare dell’Ottocento e poi residenza di Mussolini, i giardini di Villa Torlonia sono aperti al pubblico gratuitamente. Tra viali ombreggiati, laghetti, statue e serre, un giro al loro interno vuol dire immergersi in un’atmosfera romantica, per una parentesi verde perfetta per ricaricare le energie nel cuore di Roma.
Museo delle Mura
Sulle antiche mura aureliane si nasconde un piccolo museo gratuito che racconta la storia della città attraverso i suoi bastioni. La sorpresa più grande sono le terrazze panoramiche, da cui si gode una vista unica su tutta Roma.
Passeggiata del Gianicolo
Chi è invece alla ricerca del panorama romano per eccellenza non deve pagare alcun biglietto: basta salire al Gianicolo. Da qui la vista spazia sui tetti e le cupole della Capitale, incorniciata da viali alberati e statue di eroi d’ogni tempo.
Mercato di Testaccio
Il cuore autentico di Roma pulsa tra le bancarelle del mercato di Testaccio, dove passeggiare è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Qui il profumo del cibo si mescola ai colori della street art, con i murales che decorano il quartiere. Per riscoprire una Roma autentica e verace!
