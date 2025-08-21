Roma segreta e gratis: 5 luoghi che puoi visitare senza spendere un euro

Partiamo da San Giovanni in Laterano: non tutti sanno che la basilica madre di Roma custodisce un chiostro romanico visitabile gratuitamente. Lo spettacolo è assicurato: colonne intrecciate, capitelli decorati e affreschi medievali trasformano lo spazio in un’oasi di silenzio e raccoglimento. Un luogo in grado di unire arte e spiritualità.

Photo Credits: Shutterstock